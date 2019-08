Exclusief voor abonnees Van Uytvanck en Goffin verplaatst naar vandaag 29 augustus 2019

00u00 0

Daar quasi het hele programma gisteren in het water viel door de regen wordt het vandaag een drukke donderdag op de US Open. Vier Belgen ook die in actie komen met David Goffin (ATP 15) tegen Grégoire Barrère (ATP 109), Alison Van Uytvanck (WTA 68) tegen Qiang Wang (WTA 18) - de Brabantse kwam gisteren nog voor één game de baan op -, Kirsten Flipkens (WTA 109) tegen Bianca Andreescu (WTA 15) en Elise Mertens (WTA 26) tegen Kristyna Pliskova (WTA 86). (FDW)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis