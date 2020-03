Exclusief voor abonnees Van Uytvanck door, Bonaventure out WTA Lyon 05 maart 2020

00u00 0

Alison van Uytvanck (WTA 62) moest gisteren twee uur en 20 minuten lang alles uit de kast halen om de Bulgaarse Viktoriya Tomova (WTA 143) met 3-6, 6-4, 7-6 de baas te blijven in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Lyon. Het vijfde reekshoofd kreeg steun van haar partner Greet Minnen als coach. In de kwartfinale speelt Van Uytvanck tegen Carolina Garcia (WTA 46), die na Minnen gisteren ook Ysaline Bonaventure (WTA 122) de weg versperde. Het werd 7-5, 6-2 voor de thuisspelende Française, die zelf in de organisatie van dit toernooi investeerde. Kijken of Van Uytvanck morgen wel de Belgische eer kan redden. Een jaar geleden won Garcia in de Fed Cup hun enig eerder duel. (FDW)