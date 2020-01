Exclusief voor abonnees Van Uytvanck afgelopen nacht, Goffin morgen 20 januari 2020

Alison Van Uytvanck (WTA 47) speelde afgelopen nacht, als het programma door de voorspelde regen niet in het water viel, haar eerste ronde op de Australian Open tegen de in België geboren Française Fiona Ferro (WTA 63). De Brabantse, die de voorbije weken sukkelde met een verkoudheid en amper op een tennisbaan stond, hoopte toch haar eerste zege in Melbourne weg te kapen. David Goffin (ATP 11) wacht morgen een treffen met nog een zuiderbuur, Jérémy Chardy (ATP 56). "We trainen soms samen", zei Goffin. "Het is een kerel met wie ik goed opschiet, dus op zijn minst zal er op de baan een fijne sfeer hangen." (FDW)