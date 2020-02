Exclusief voor abonnees Van Uytvanck aan de slag in Sint-Petersburg 10 februari 2020

00u00 0

Alison Van Uytvanck (WTA 47), die om energie te sparen vrijwillig de Fed Cup-ontmoeting met Kazachstan aan zich voorbij liet gaan, doet deze week mee in Sint-Petersburg. In Rusland speelt de Brabantse in de eerste ronde tegen Kiki Mladenovic (WTA 37) en hoopt ze op een tweede ronde tegen derde reekshoofd Petra Kvitova (WTA 11). (FDW)

