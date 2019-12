Exclusief voor abonnees Van tv-studio tot paleis De 100 Belgen van 2019 | 6 Philippe Geubels 28 december 2019

Met fictiereeks 'Geub' en panelshow 'Is Er Een Dokter In De Zaal?' wist de populairste komiek van Vlaanderen ook dit jaar weer stevig te scoren. In New York greep hij wel naast een Emmy Award voor 'Taboe' en ook in 'De Slimste Mens' - na tien seizoenen in de jury nu als kandidaat - schoot hij de hoofdvogel niet af. Maar als Philippe Geubels zelf één dag mag onthouden van 2019, dan is het misschien wel de 15de april. Op die dag werd hij 38 en zijn naamgenoot, de Koning der Belgen, 59. Of het geen goed idee was dat beide Fluppen (copyright: Rousseau C.) elkaar eens zouden ontmoeten, opperde iemand bij de openbare omroep. "Jazeker!", antwoordde het paleis met een zelden geziene gretigheid. "Het is de eerste keer dat ik een kaartje aan iemand geef die zelf op de postzegel staat", schertste Geubels en prompt hief hij 'Lang zullen we leven' aan. Hij informeerde ook nog of hij 'prinses' dan wel 'Mathilde' moest zeggen als hij het over de eega van zijn gesprekspersoon had ('Nie fokke me mij', dacht de vorst, maar hij zei: 'Het is de koningin') en stelde voor om voor de koning zijn 60ste verjaardag een feestje in Bobbejaanland te organiseren. Jaja, royale hopen kolder. En toen moest de regeringsvorming nog beginnen. (DB)

