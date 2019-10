Exclusief voor abonnees Van tongzoenen tot porno kijken: MNM-seksuologe legt uit hoe het 'moet' 17 oktober 2019

Seksuologe Lotte Vanwezemael (27) is dezer dagen overal. U kent haar van 'Seksuolotte' op MNM, als kandidate in 'De slimste mens' én nu ook als auteur van 'Doe ik het goed?' Daarin bundelt ze tips over alle mogelijke tieneronzekerheden. Van een handleiding tongzoenen (niet te nat, het hoofd een beetje schuin) tot een porno-abc. "Het is geen handleiding of seksbijbel, eerder een basis om verder mee te experimenteren", zegt ze zelf. "Eigenlijk moet je gewoon de dingen doen waarbij je jezelf het beste voelt. En je lief, natuurlijk. Het is aan de jongeren om zelf op ontdekking te gaan, maar ik krijg dagelijks zóveel vragen in mijn mailbox. Ik merk dat de nood aan concrete voorbeelden groot is, en de onzekerheid gigantisch." Dus wie wil weten hoe je het best flirt of geen idee heeft hoe het beste condoom te selecteren in de supermarkt, 'Doe ik het goed?' (Houtekiet, 208 bladzijden, 19,99 euro) biedt op al die prangende vragen een antwoord. (BCL)

