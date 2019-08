Exclusief voor abonnees Van Tichelt na zware revalidatie ambitieus voor rentree op WK 16 augustus 2019

De Belgische selectie stoomt zich in Wilrijk klaar voor het WK judo, vanaf 25 augustus in Tokio. Matthias Casse (-81kg) geldt als grootste kanshebber op een medaille, maar het is ook uitkijken naar Dirk Van Tichelt (-73kg). Hij lijkt klaar om na zijn kruisbandblessure begin dit jaar zijn rentree te maken. "Aanvankelijk wou ik gewoon meedoen, maarom waarom zou ik na mijn goede stage in Hongarije niet voor een medaille kunnen vechten?" Van Tichelt wil in Tokio ook zoveel mogelijk punten verzamelen voor de olympische kwalificatie. (BF)