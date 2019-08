Exclusief voor abonnees Van Tichelt maakt vandaag rentree 27 augustus 2019

23 november 2018. Van toen is het al geleden dat Dirk Van Tichelt, die olympisch brons won op de Spelen van 2016, nog eens in competitie uitkwam. Vandaag, na een revalidatie van zes maanden nadat hij de voorste kruisbanden van zijn knie had gescheurd, maakt de 35-jarige judoka zijn comeback op het WK judo in Tokio. Van Tichelt, die voor een hele uitdaging staat om zich nog te kunnen kwalificeren voor Tokio 2020, treft in de eerste ronde de Oostenrijker Lukas Reiter, 75ste op de wereldranking. Van Tichelt is door zijn lange afwezigheid naar de 54ste stek teruggevallen. Als hij die wint, wacht hem de Syrische vluchteling Fares Badawi (IJF 418). Daarna wordt het alleen maar moeilijker, met de Fransman Fabio Basile (IJF 24), de Israëli Tohar Butbal (IJF 10) en de Azeri Rustam Orujov (IJF 1) als mogelijke tegenstanders in zijn tabelhelft. (VH)

