Van Tichelt: "Ik wil geen profiteur zijn" DIRK VAN TICHELT TUSSEN RIO EN TOKIO: BLIJVEN WINNEN VOOR ZIJN GELD Valerie Hardie

26 april 2018

08u01 0 De Krant Sinds Dirk Van Tichelt brons won op de Spelen van Rio in 2016, bleef het verdraaid stil rond 'de Beer van Brecht'. Op het EK judo in Tel Aviv hoopt hij daar morgen verandering in te brengen. Al is dat op zijn 33ste - hij is veruit de oudste in zijn gewichtsklasse (-73) - niet vanzelfsprekend. We spraken Van Tichelt over vier belangrijke thema's.

Over Tokio 2020

"De dag dat ik er als een figurant bij loop in mijn gewichtsklasse en niét voor medailles kan vechten, dan is het gedaan met judo. Ik ga niet mee naar een kampioenschap om de selectie groter te maken en de lollige uit te hangen - dat doe ik sowieso. (grinnikt) Ik ga ook geen kleine toernooien afschuimen om toch maar op de Olympische Spelen te raken, neen, ik moet aan de medailles kunnen snuiven op grote competities. Het doel is om er alles uit te halen wat er uit te halen valt, eerder stop ik niet. Tokio is de bestemming en dat zal zwaar worden, maar ja - elke dag naar een fabriek gaan, dat is ook zwaar."

