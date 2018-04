Van Tichelt en Casse er snel uit 28 april 2018

Sagi Muki was gisteren niet alleen te sterk voor Sami Chouchi in de categorie tot 81 kilo, eerder op de dag velde hij ook Matthias Casse in de achtste finale. De wereldkampioen bij de junioren en 14de op de wereldranking won wel zijn eerste gevecht tegen de Italiaan Christian Parlati (IJF 72), maar op de score van Muki had hij geen antwoord. "Het is niet makkelijk om een judoka als Muki te verrassen", zei Casse. "Ik heb één foutje gemaakt en dat heeft hij afgestraft."

