Van Tichelt: "Aan stoppen denk ik niet" 25 maart 2020

00u00 0

Dirk Van Tichelt was aan een haast onmogelijke jacht op een olympisch ticket voor Tokio 2020 bezig - zijn kwalificatiekansen kregen ineens een boost. Alleen wordt de judoka uit Brecht, in Rio goed voor olympisch brons, er niet jonger op: hij is er intussen 35 en na twintig jaar op de tatami durft zijn lichaam al eens te protesteren. "In zekere zin krijg ik een herkansing door dat uitstel. En eigenlijk moet ik die met twee handen grijpen, zodat ik er later geen spijt van heb. Ik was al een beetje aan het nadenken over wat ik zou doen ná de Spelen, die vraag kan ik nu een jaar voor mij uitschuiven. Het zal belangrijk worden om de juiste balans te vinden, maar aan stoppen denk ik nu niet. Ik zal wel afzien op training met die jonge mannen - wie weet zal ik me het dan wél beklagen (lacht)." (VH)

