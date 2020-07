Exclusief voor abonnees Van Tante Terry tot Jo De Poorter 15 juli 2020

In 62 jaar passeerden 45 omroepers: 7 mannen en 38 vrouwen. Irène Beval was in 1953 de eerste, maar moest een jaar later al vertrekken. Haar opvolgers Paula Semer, Nora Steyaert en 'Tante' Terry Van Ginderen waren vanaf 1954 succesvoller. In de jaren 70 doken de eerste mannelijke omroepers op: Bruno Schevernels, Luc Appermont en Paul Codde. Andrea Croonenberghs was met een carrière van 26 jaar het langst in dienst. Veel BV's begonnen als omroeper op de VRT, onder wie Gert Verhulst, Jo De Poorter, Evy Gruyaert en de betreurde Yasmine. Ook VTM werkte sinds zijn start met omroepsters, maar stopte er in 2008 mee. (DBJ/MC)