Exclusief voor abonnees Van Steenbrugge dient klacht in tegen ex-advocaat familie Tine Nys 30 januari 2020

0

In zijn pleidooi op het euthanasieproces heeft Walter Van Steenbrugge - advocaat van de uitvoerende arts Joris V.H. - aangekondigd dat hij een klacht met burgerlijke partijstelling zal indienen tegen meester Fernand Keuleneer. Die trad op als raadsman van de zussen en broer van Tine Nys, tot hij zich van de stafhouder moest terugtrekken omdat hij plaatsvervangend lid was van de Evaluatiecommissie Euthanasie toen die oordeelde over de zaak-Nys. "Meester Keuleneer was aanwezig bij de beraadslaging van de commissie. Artikel 12 van de euthanasiewet zegt dat dit beraad geheim is. En dat wie dat geheim schaadt, onder artikel 458 van het strafwetboek valt. Wel, meester Keuleneer heeft met informatie uit dat beraad zijn cliënten bijgestaan. Er zitten in dit dossier dus stukken die bekomen zijn op grond van een misdrijf", aldus Van Steenbrugge. (EV)

