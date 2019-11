Exclusief voor abonnees Van statige villa tot budget van 25 euro voor een weekend 07 november 2019

00u00 0

Een arm en een rijk gezin ruilen gedurende een lang weekend van huis, van budget en van leven. De ene familie proeft van een luxeleven, terwijl de andere plots creatief moet omspringen met beperkte middelen. Vanavond maken we kennis met de families Vandorpe en Rens. De eersten wonen in een statige villa in de rijkste gemeente van ons land. Papa Wim verkocht jaren geleden een goed draaiende zaak en startte een nieuwe op in Brussel. Voor de familie Rens is het leven veel minder vanzelfsprekend. Zowel papa Timothy als mama Kimberley kampen met een collectieve schuldregeling. De familie Vandorpe ondervindt aan den lijve wat het betekent om met slechts 25 euro eten te kunnen kopen voor een heel weekend. Voor de familie Rens staat het weekend in het teken van genieten en alle dingen die doorgaans niet voor hen zijn weggelegd.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu