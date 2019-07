Exclusief voor abonnees Van start met 29 Anderlecht op oefenstage 02 juli 2019

Anderlecht is met 29 spelers, Vincent Kompany incluis, gisteren in hotel Bilderberg in Venlo neergestreken voor een weekje stage. Op het programma: het aanscherpen van de fysieke paraatheid, het inslijpen van de Kompany-speelstijl en het versterken van de groepscohesie. De 29 namen die gisterenmorgen de spelersbus opstapten waren: Bakkali, Boeckx, Dante, Dauda, Delcroix, Dewaele, Dhauholou, Didillon, Doku, El Kababri, Gerkens, Kayembe, Kums, Leoni, Lutonda, Kara, Kompany, Milic, Nkaka, Roef, Sá, Saief, Sam, Sambi Lokonga, Santini, Sowah, Kiese Thelin, Timassi en Trebel. Veel jonge jongens, dus.

