Van Sportpaleis naar rode loper: druk weekendje voor Dimitri Vegas 17 december 2018

00u00 0

Dimitri Vegas heeft een druk weekend achter de rug. Vrijdag- en zaterdagavond stond de dj met zijn broer Like Mike in het Antwerpse Sportpaleis, waarbij 20.000 fans volledig uit de bol gingen tijdens The Garden Of Madness. Gisteren verscheen Vegas na een kort nachtje fris en monter op de filmpremière van 'Spider-Man: Into The Spider Verse' in de Antwerpse Kinepolis. En daar had hij een goede reden voor. Vegas leent zijn stem aan het hoofdpersonage Peter B. Parker in de Vlaamse versie. Iets waar de dj enorm trots op is, want hij is grote fan van de superheld. (CD)

