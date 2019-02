Van sommige hoestsiropen word je high 23 februari 2019

Een aantal jongeren grijpt niet alleen naar de fles hoestsiroop voor een droge kuchelhoest, zo blijkt. Recent waren er enkele gevallen van jongeren die siroop op basis van dextromethorfan gebruikten om high te worden. Dat meldt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Grote hoeveelheden van de siroop - die vrij in de apotheek te verkrijgen is - hebben een geestverruimend effect, en dat is niet zonder risico's. Bij een overdosering kan dextromethorfan tot verwardheid, slaperigheid, duizeligheid en zelfs een coma leiden. Alcohol kan die effecten nog versterken. Apothekers wordt gevraagd alert te zijn. Ze mogen de bewuste siropen niet verkopen als ze vermoeden dat er sprake is van misbruik. (SPK)

