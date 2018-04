Van Snick: "Was mijn dagje niet" 27 april 2018

Met vochtige ogen en gezwollen lip verscheen Charline Van Snick gisteren voor de camera van de RTBF. Ontgoocheld omdat ze zich, zo drukte de Luikse judoka het uit, had laten vangen door de Israëlische Gefen Primo. "Ik was klaar voor het EK, maar soms kan je top zijn en toch niet goed presteren. En soms is het ook omgekeerd, dat heb ik in het verleden zelf al meegemaakt. Dat is nu eenmaal de harde wet van de sport. Vandaag was mijn dag niet." Dat ze er voor de tweede keer op rij al na haar eerste kamp uitvliegt op het EK, was niet gepland. "Ik sta niet toevallig tiende op de wereldranking, dat is een plek die ik verdien, maar ik ben ook maar een mens, ik maak fouten." (VH)