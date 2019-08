Exclusief voor abonnees Van Snick verlaat WK met lege handen 27 augustus 2019

Charline Van Snick blijft op zoek naar een medaille op een groot kampioenschap in de categorie tot 52 kilo. De 28-jarige Luikse, die bij de -48 twee keer Europees kampioene werd en olympisch brons won, moest gisteren genoegen nemen met een zevende plek. In de kwartfinale en in de herkansingen kreeg Van Snick in de golden score telkens een derde en fatale bestraffing. Na drie EK's en evenveel WK's in haar nieuwe gewichtsklasse - ze wisselde na het olympisch fiasco in Rio 2016 - staat de teller van Van Snick nog altijd op nul. Haar vijfde plek vorig jaar op het WK in Baku was haar beste resultaat tot dusver. Op grand slams en grand prixs haalde ze wel al het podium.

