Van Snick met bescheiden ambities 26 april 2018

In november 2016 veranderde Charline Van Snick van gewichtsklasse, van -48 naar -52. De Luikse judoka was de eeuwige strijd tegen de weegschaal en de kilo's meer dan beu. Geen evidente keuze, want in de categorie tot 48 kilo won Van Snick olympisch brons in 2012 en won ze goud op de EK's van 2015 en 2016. Die successen kon ze bij de -52 nog niet evenaren. Exit in de eerste ronde van het EK van 2017 en eruit in de achtste finale op het WK.

