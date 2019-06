Exclusief voor abonnees Van Sande wil weer contact met meisje dat hij naakt fotografeerde 27 juni 2019

Alsof hij op een filmpremière was: zo zat Guy Van Sande (56) gisteren op zijn eigen proces in Veurne wegens het bezit, de verspreiding en productie van kinderporno. De gevallen acteur had zelfs een cameratas meegebracht. Eerst liet hij zich de vele flitsen van de camera's nog welgevallen. Hij kéék zelfs in zoveel mogelijk lenzen. Daarna vroeg - en kreeg - Van Sande een proces achter gesloten deuren. De openbaar aanklager vindt een effectieve gevangenisstraf van vier jaar gepast. Zelf vindt Van Sande een straf zonder cel, maar met voorwaarden al welletjes. Opvallend: Van Sande wil ook graag opnieuw contact met een minderjarig meisje dat hij naakt fotografeerde. "Want ik heb haar toch niets misdaan?" (BJM)

