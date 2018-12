Van rotmarokkaan tot pornokoning 33 Matteo Simoni 24 december 2018

Als Vlaamse Italiaan moest Matteo Simoni (31) ver buiten zijn comfortzone treden voor zijn rol als Marokkaan in 'Patser'. Te ver: het wrong, hij voelde het niet, hij kon het niet. Maar 'Patser'-regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah wilden het wél. Dus vertolkte Simoni Adamo, een cocaïne dealend straatboefje dat opgroeit op het Antwerpse Kiel. Die rol zette hij met zoveel geloofwaardigheid neer dat hij op het filmfestival van Berlijn geselecteerd werd als een 'Shooting Star', één van de tien meest beloftevolle acteurs in Europa. Een eer die ook Matthias Schoenaerts 15 jaar geleden te beurt viel, en kijk naar hem. Er komt zelfs een film aan waarin Simoni in de huid kruipt van pornokoning Dennis Black Magic, en binnenkort mag hij weer gaan 'vegen' in het tweede seizoen van Jan Eelens 'Callboys'. (CMA)

