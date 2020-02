Exclusief voor abonnees Van Rossom toch in Copa del Rey 17 februari 2020

00u00 0

Real Madrid kroonde zich tot winnaar van de Copa del Rey, de Spaanse bekercompetitie. In de finale was het ruim te sterk voor gastclub Malaga: 95-68. Ook zaterdag in de halve finale had het Valencia een afstraffing bezorgd: 91-68. "Real Madrid was twee klassen te sterk", reageerde Sam Van Rossom.

