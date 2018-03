Van Rossom klaar voor rentree 15 maart 2018

Sam Van Rossom (31) staat dicht bij zijn rentree. Eind januari liep de Gentse spelmaker van Valencia een barst in enkele ruggenwervels op. Deze week hervatte hij de ploegtrainingen in Valencia. "Dinsdag deed ik drie vierde van de training mee, gisteren de volledige training. Zondag in de competitiewedstrijd tegen Tenerife loop ik er weer bij." Valencia speelt vanavond in de Euroleague uit bij Rode Ster Belgrado. (RBE)