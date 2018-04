Van Rossom held van Valencia 24 april 2018

In de topper in Spanje tussen ACB Valencia en Malaga kroonde Sam Van Rossom zich tot held van de thuisploeg. Bij een achterstand van 71-73 knalde hij in de slotseconde de winnende driepunter raak. Van Rossom speelde een geweldige match met 17 punten (5 op 8 driepunters). Valencia blijft op een gedeelde derde plaats. (RBE)