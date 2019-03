Van Rossom dicht bij Europese halve finale 07 maart 2019

Sam Van Rossom staat met Valencia op één zege van de halve finale in de EuroCup. Valencia won zijn eerste kwartfinale tegen het Litouwse Rytas Vilnius: 75-64. Van Rossom speelde 22 minuten, goed voor 4 punten, 5 rebounds en 3 assists. De kwartfinale wordt afgewerkt met een play-offserie (naar 2 zeges). Vrijdag volgt het tweede duel in Vilnius, een eventuele 'belle' staat woensdag in Valencia geprogrammeerd