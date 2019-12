Exclusief voor abonnees Van Rossom derde op Europese alltime lijst Valencia 30 december 2019

Sam Van Rossom (33) boekte vrijdag met Valencia een hardbevochten uitzege in de Euroleague tegen Fenerbahçe: 98-100. Met die overwinning blijft Valencia volop in de running voor de top acht en een plaats in de play-offs. Van Rossom speelde 28 minuten en was goed voor 5 punten en 5 assists. Het was voor Van Rossom de 115de Europese wedstrijd in het shirt van Valencia. Daarmee klimt hij naar de derde plaats achter clubicoon Rafa Martinez (206) en huidige ploegmaat Bojan Dubljevic (148). De Gentse spelmaker is bezig aan zijn zevende seizoen in Valencia. "Het blijft een zware combinatie, de Euroleague en het Spaanse kampioenschap. Vorig jaar wonnen we de EuroCup, maar een plaats in de top acht van de Euroleague is moeilijker te bereiken." Gisteravond won Valencia in de Spaanse Liga ACB van Tenerife: 98-91. Van Rossom (14 ptn) scoorde na 89-87 (38') twee belangrijke korven. (RBE)

