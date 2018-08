Van rood geschorst naar reusachtig 27 augustus 2018

Wesley Moraes viert de 2-1, met maatje Dennis op de rug. Zelfs zonder te scoren speelde de Braziliaanse diamant tegen Anderlecht z'n beste match van het seizoen. Gisteren was Wesley reusachtig. En zeggen dat hij 24 uur voor de match nietsvermoedend op de strafbank zat. De spits was nog vier speeldagen geschorst na een elleboogstoot, maar zaterdagmiddag bleek plots dat hij tóch mocht spelen - met dank aan een procedurefout. Al is het laatste woord daarover nog niet gezegd. Moeskroen beraadt zich over gerechtelijke stappen: "De bond werkt met twee maten en twee gewichten."

