Van Rompuy wil met CD&V geen scheidsrechter spelen

Volgens ex-Kamerlid en voorzitter van de CD&V-senioren Eric Van Rompuy zou het zelfmoord zijn om mee te stappen in een regenboogcoalitie, zonder N-VA en met de groenen. Van Rompuy benadrukt dat de bal voor de vorming van een regering in het kamp van de N-VA en de PS ligt, en niet bij Open Vld of CD&V - zoals N-VA-onderhandelaar Lorin Parys zegt. "Het is niet aan CD&V en zijn 12 Kamerleden om scheidsrechter te spelen of om het land te redden", aldus Van Rompuy in 'Le Soir'. "Als we in zo'n regenboogcoalitie stappen, moeten we dat kunnen verdedigen. Als we geen oplossingen hebben voor de budgettaire toestand (hij heeft grote vraagtekens bij de financiële impact van bepaalde PS-voorstellen, red.) is het een zelfmoordoperatie. Dan zullen N-VA en Vlaams Belang niet stoppen met ons aan te vallen vanuit de oppositie." Ook Kamerfractieleider Servais Verherstraeten en interim-voorzitter Griet Smaers trekken in 'De Morgen' nogmaals de deur dicht voor paars-groen. (ARA)

