Exclusief voor abonnees Van Rompuy wil CD&V-senioren voorzitten 19 oktober 2019

00u00 0

Voormalig minister en parlementslid Eric Van Rompuy (70) stelt zich kandidaat om voorzitter te worden van de CD&V-senioren, de (lobby)vereniging van 60-plussers. Niet onbelangrijk, aangezien meer dan de helft van de CD&V-leden de 60 al voorbij is. Van Rompuy zat tot eind mei in de Kamer, maar is nu gepensioneerd. "We maken een moeilijke periode door en er is nood aan verjonging en vernieuwing", aldus Van Rompuy. "Maar die vernieuwing moet ook maximaal worden ondersteund door de senioren. Samenwerking over de generaties heen is één van de grote uitdagingen - niet alleen in de partij, maar ook in de samenleving." Als Van Rompuy verkozen wordt - er zou nog een andere kandidaat zijn -zal hij opnieuw zijn gedacht kunnen zeggen op het partijbureau, waar hij destijds binnenkwam als jongerenvoorzitter. (ARA)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen