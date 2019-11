Exclusief voor abonnees Van Riel stunt bij debuut op Ironman 70.3 12 november 2019

Triatlon

De Belgische proftriatleet Marten Van Riel heeft zondagochtend voor een absolute stunt gezorgd door in zijn allereerste 70.3 Ironman de overwinning te pakken. De pupil van Marc Herremans werd twee weken geleden nog tweede in de triatlon op de militaire wereldspelen in China. Zondag was hij opnieuw succesvol in China. In zijn debuut op de halve triatlon van Xiamen klopte hij Josh Amberger na een indrukwekkende race waarin hij in het zwemmen al mee aan de leiding ging. Van Riel brak met 3u44'26 het parcoursrecord. (KTO)