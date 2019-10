Exclusief voor abonnees Van rauwe vis naar kandidaat-miss 29 oktober 2019

De meeste kandidates van Miss België studeren nog of zijn actief in de mode- of schoonheidssector. De 22-jarige Orelie De Nul uit Buggenhout is in dat opzicht een buitenbeentje, want zij staat in het dagelijks leven in het viskraam van haar ouders. "Als klein kind stond ik al mee te helpen op de markt", vertelt ze. "Ik wissel deze job af met een baantje als kinderverzorgster in een voor- en naschoolse opvang. Ik werk heel graag met kindjes, maar in ons familiebedrijf werken geeft dan weer een gevoel van thuiswerken en da's ook fijn."

