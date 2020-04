Exclusief voor abonnees Van Ranst zet deur open voor voetbal in juni 15 april 2020

00u00 0

Viroloog Marc Van Ranst heeft in het 'VTM Nieuws' de deur opengezet voor voetbal in juni. Opmerkelijk is dat, omdat de Pro League twee weken geleden zijn officieuze beslissing om de competitie per direct stop te zetten uitgerekend voor een groot stuk baseerde op een eerdere voorspelling van... Van Ranst. Die had toen gezegd dat de competitie afwerken "bijzonder moeilijk" zou worden. Hij verduidelijkt nu: "Het heropstarten van het voetbal in juni is iets wat in andere landen overwogen wordt. Wij willen zien hoe zij dat denken te organiseren." Maakt de viroloog in wie nagenoeg heel België veel vertrouwen stelt, hier geen bochtje? "Ik heb alle sympathie voor de beslissing van de Pro League zoals die nu is. Ze schept duidelijkheid. Anderzijds, als in andere landen de mogelijkheid bestaat om in juni te gaan voetballen, zou het sneu zijn om dat hier helemaal niet te overwegen."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis