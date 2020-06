Exclusief voor abonnees Van Ranst: "Verplicht mondmaskers in winkels" 23 juni 2020

Marc Van Ranst vindt dat mondmaskers verplicht moeten worden in warenhuizen en winkels. "'Sterk aangeraden' werkt duidelijk niet", aldus de viroloog. "In deze exitfase wordt de drukte geleidelijk groter, en het is niet altijd mogelijk om anderhalve meter afstand te houden." Opmerkelijk: Van Ranst gooide zijn mening op Twitter terwijl hij met de federale regering rond de tafel zat. Toen een minister dat opmerkte, zorgde het voor heel wat ongenoegen.

