Exclusief voor abonnees Van Ranst van Twitter gehaald: "Wellicht schuld VB-jongeren" 24 augustus 2019

00u00 0

Het Twitter-account van Marc Van Ranst, de viroloog die er regelmatig zijn kritische mening over politiek geeft, is offline gehaald. Toen hij donderdagnamiddag wilde inloggen, ontdekte hij dat zijn profiel verdwenen was. "Wellicht ben ik gerapporteerd door tientallen Vlaams Belang-jongeren, iets waarover ze op Twitter zelf berichten", zegt Van Ranst, die het over "kinderachtige streken" heeft. "Ik weet dat ik hen raak met mijn commentaren en dat is ook de bedoeling, maar ik heb nooit de regels van Twitter overschreden." Ook vanuit N-VA-hoek wordt de viroloog regelmatig onder vuur genomen. Theo Francken noemde hem op Twitter onlangs nog "doctor Haat", Annick De Ridder verwees naar hem als "die gek" en Michael Freilich bestempelde hem als "zieke geest". Van Ranst heeft Twitter inmiddels gecontacteerd en wacht nog enkele dagen af om te zien of de schorsing van zijn account wordt opgeheven.

