Exclusief voor abonnees Van Ranst pleit voor matchen met publiek: "Maar niet in allereerste fase" 18 mei 2020

00u00 0

Vader en zoon straks samen naar het stadion? Viroloog Marc Van Ranst vindt het idee van bondsvoorzitter Mehdi Bayat nog zo gek niet, zo bleek gisteren in VTM NIEUWS: "Dat lijkt me de enige rendabele en aangename manier om opnieuw snel een wedstrijdbeleving te hebben", aldus Van Ranst. "Niet alleen vader en zoon, maar de hele familie. Dit is dé kans om van het voetbal een familiegebeuren te maken. Net zoals bij het baseball in de VS, waar supporters van beide ploegen als families door elkaar zitten. Wedstrijden zonder publiek, dat kan alleen in deze allereerste fase de bedoeling zijn. Voetbal is een buitensport, de mogelijke concentratie van het virus zal heel klein zijn. Of dit al vanaf 7 augustus kan? Onmogelijk om dat nu al te zeggen." (TTV)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen