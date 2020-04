Exclusief voor abonnees Van Ranst: "Het begint te lukken" 06 april 2020

"Het begint te lukken." Vier woorden van viroloog Marc Van Ranst doen België op hoop leven. Voor het eerst in vijf dagen dook het aantal ziekenhuisopnames weer onder de grens van 500: vrijdag waren er nog 504 opnames, zaterdag 499 - voor de derde dag op rij een daling. Er liggen nu 5.735 mensen in het ziekenhuis. Nog beter nieuws: meer mensen mochten het ziekenhuis verlaten dan er dezelfde dag opgenomen werden - zaterdag zwaaiden 504 mensen de corona-afdelingen gezond vaarwel. "De curve vlakt stilaan af", tweette Van Ranst. "Dit moet ons aanmoedigen om ook tijdens deze paasvakantie de social distancing-maatregelen nauwgezet te blijven volgen. We zitten nu op een breed plateau. Hadden we geen maatregelen genomen, was de curve steil geweest. Maar dat plateau kan nog lang breed blijven." Van een neerwaartse trend is dus zeker nog geen sprake. "Daarvoor moeten we de cijfers van deze week afwachten", zegt ook viroloog Steven Van Gucht. "Bovendien blijft het aantal overlijdens heel hoog." Afgelopen weekend werden weer 304 sterfgevallen geregistreerd. 1.261 intensieve bedden zijn nu bezet, iets meer dan vijftig procent van de bedden die beschikbaar zijn. (FT)

