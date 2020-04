Exclusief voor abonnees Van Ranst: "Geduld, want data op lange termijn zijn te onzeker" 28 april 2020

De voetbalwereld snakt naar duidelijkheid of de overheid dit seizoen nog profvoetbal toestaat. Vorige vrijdag kon de Veiligheidsraad die knoop niet doorhakken en het is al even onzeker of die beslissing komende vrijdag volgt. Marc Van Ranst legt uit waarom. "We moeten iets beoefenen dat zeker in sport moeilijk ligt: geduld", zegt de viroloog, die deel uitmaakt van de groep van experts (GEES) die de exitstrategie uit de coronacrisis moet uitwerken. "Ik denk dat iedereen graag onmiddellijk duidelijkheid zou hebben, maar we zitten met een epidemie, en die evolueert niet altijd zoals we zouden willen. Een datum vastleggen die dichterbij ligt, zoals 4 of 15 mei, dat lukt nog wel. Maar als het verder gaat, heb je zo'n grote onzekerheid. We plakken er dan ook liever geen datum op die we dan twee of drie keer zouden moeten herroepen. Een termijn kan ik dus niet geven. Ik sta er niet om gekend een geduldig man te zijn, maar in deze fase kan het niet anders." (KDW/BF)

