Exclusief voor abonnees Van Ranst dan toch niet op 1 mei-viering PVDA 29 april 2020

00u00 0

Viroloog Marc Van Ranst zal dan toch niet spreken op de 1 mei-viering van de PVDA. Zijn aangekondigde deelname aan het evenement was hem op kritiek komen te staan. Enkele politici uit de regering lieten verstaan dat Van Ranst hiermee toonde dat hij misschien toch een politieke agenda hanteert bij zijn tussenkomsten. Wie de viroloog al langer volgt, weet dat zijn ideeën zich aan de linkerkant van het spectrum bevinden. In eerste instantie verdedigde Van Ranst zich nog. "Het gaat om een debat over de coronacrisis. Ik zou dat voor de liberalen of voor CD&V met evenveel plezier doen." Zelfs N-VA mocht hem bellen voor haar 11 juli-viering. Maar gisteren stelde hij zijn mening bij. "Ik zou er N-VA en Vlaams Belang een te groot plezier mee doen, ik wil hen dit speelgoedje afpakken." (IVDE)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen