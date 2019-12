Exclusief voor abonnees Van Quickenborne (Open Vld) ziet fiscaal voordeel vakbondspremies liefst verdwijnen 13 december 2019

Open Vld-Kamerlid Vincent Van Quickenborne pleit ervoor om het fiscaal voordeel voor vakbondspremies af te schaffen. "In tijden dat we op onze centen moeten letten, moet het gedaan zijn met die fiscale koterijen die ons handenvol geld kosten. De vakbondspremie afschaffen kan ons 86,5 miljoen euro opleveren", meent Van Quickenborne. In mei vorig jaar besliste de toenmalige federale regering om het plafond op de vakbondspremie op te trekken van 135 euro naar 145 euro. Werkgevers en werknemers waren het daarover eens geraakt.