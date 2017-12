Van Quickenborne krijgt vuistslag in het gezicht 00u00 0

Zonder enige aanleiding heeft Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) een slag in het gezicht gekregen. Dat gebeurde donderdagavond toen hij rond halfelf de trendy bar Divine verliet. "De dader was zwaar dronken", zegt Van Quickenborne. "Ik hou een kapotte bril en een pijnlijke kaak over aan het incident. De politie heeft een proces-verbaal opgemaakt, het onderzoek naar de dader loopt." De politie bekijkt beelden van bewakingscamera's - Van Quickenborne liet er de voorbije jaren vele tientallen installeren in zijn stad - in de hoop op die manier de identiteit van de belager te achterhalen. (VHS/LPS)