Van Quickenborne geeft een feestje, maar de taart mag niet (te) veel kosten 31 maart 2018

In een verkiezingsjaar is élk thema voer voor discussie. Zo is er in Kortrijk ophef ontstaan over een brief van Vincent Van Quickenborne (Open Vld) aan de bakkers van de stad. De burgemeester vraagt hen om gebak "aan een zeer scherpe prijs te bezorgen" voor een nieuw evenement - 'Op de koffie met de burgemeester' - dat hij organiseert. Hij zal senioren op koffie en gebak trakteren. Bij oppositiepartij CD&V kunnen ze niet lachen om die vraag. "Hij verdient genoeg, maar schooit bij hard zwoegende middenstanders voor zijn verkiezingscampagne. Hij misbruikt zijn macht, het is alle fatsoen voorbij", zegt CD&V-lijsttrekker Hannelore Vanhoenacker.

