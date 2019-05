Exclusief voor abonnees Van Quickenborne brengt baby mee in draagzak 27 mei 2019

Vertederende taferelen gisterochtend in Kortrijk. Als een volleerde papa had Kamerlijsttrekker en burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) zijn zoontje Scott meegebracht in een knusse draagzak. Naast zijn baby'tje van twee maanden waren ook zijn vrouw Anouk en dochter Bo (3) erbij. (LPS)

