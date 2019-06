Exclusief voor abonnees Van Puyvelde komt kijken 20 juni 2019

Een fijn weerzien. Chris Van Puyvelde (59) was gisteren aanwezig tijdens Spanje-België. De voormalige technisch directeur van de voetbalbond maakte van de gelegenheid gebruik om te gaan eten met Roberto Martínez, met wie hij nauw samenwerkte bij de KBVB. Van Puyvelde is sinds eind vorig jaar aan de slag als TD in China. Hij pendelt dezer dagen tussen het WK voor vrouwen in Frankrijk, waar China aan deelneemt, en het EK U21. "Mijn nieuwe leven bevalt me enorm", aldus Van Puyvelde. "Mijn familie en ik hebben ons de keuze nog geen moment beklaagd." Ook Jean Kindermans, hoofd jeugdopleiding bij RSCA, was in Reggio Emilia. (PJC)