Van Puyvelde: "Dit is historisch" 03 juli 2018

Toeteren op de zegetrompet. Het was met zichtbaar plezier dat bondsdirecteur Chris Van Puyvelde na de thriller tegen Japan de pers te woord stond. "Ik heb vanavond vier keer het liedje 'Bloed, Zweet en Tranen' van André Hazes gezongen. Het moment dat Fellaini en Chadli in het veld kwamen was volgens mij cruciaal, maar deze groep heeft ook gewoon ontzettend veel veerkracht getoond. Dit is een historische overwinning." Meer fraais volgde. "Deze groep is altijd voor een stuk verweten geweest dat ze hun rug niet konden rechten in benarde situaties, wel, vandaag hebben ze getoond dat ze dat wel kunnen. Wat we vandaag gedaan hebben, doet me terugdenken aan Mexico '86, aan de krijgers die het toen deden. De nieuwe Eric Geretsen zijn vandaag opgestaan." (MGA)

