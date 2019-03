Van prostitueerecensies tot puistenfilmpjes 'Control Pedro' surft naar de randjes van het internet 07 maart 2019

Pedro Elias bevindt zich vanavond, samen met Rik Verheye, Sofie Lemaire, Jeroen Meus en Jelle De Beule, in de donkerste hoekjes van het internet. Zo verdiepen ze zich in de online reviews van prostitueebezoeken en surfen ze naar de website van dokter Lalit Kasana. Die werd populair met video's waarin hij puisten, abcessen en mee-eters uitknijpt. Jeroen Meus is proefkonijn van dienst om het zelf ook eens te proberen. Een tip: kijk 'Control Pedro' niet tijdens het eten. Daarnaast waagt het vijftal zich aan een potje 'Fortnite' en komen we te weten op wie het 'Callboys'-personage Jay Vleugels geïnspireerd werd.

