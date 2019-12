Exclusief voor abonnees Van polonaise naar treurmars Voetbal 03 december 2019

Sinds een jaar of zes is Marc Coucke actief in het voetbal. Een parcours dat hij begon met een langgerekte, vrolijke polonaise. In 2013 nam Coucke KV Oostende over en bouwde die club in geen tijd om tot een bruisende eersteklasser waar altijd wat te beleven viel - zowel op als naast het veld. De kustploeg bereikte de finale van de Beker van België, speelde play-off 1 en kwalificeerde zich zelfs voor Europees voetbal. Toen hij Oostende eind 2017 echter halsoverkop verliet voor RSC Anderlecht stopte de polonaise abrupt. Zowel in de hoofdstad als aan de kust kreeg Coucke te maken met een treurmars. Oostende zakte pijlsnel weg omdat hij de club zou hebben opgezadeld met veel te dure spelers en een te duur stadion - waar hij nog steeds eigenaar van is. En bij Anderlecht strompelen ze van het ene historische laagterecord naar het andere en al snel volgden ook de tackles met gestrekt been. De familie Vanden Stock vindt Coucke boertig en respectloos, bij Oostende schilderen ze hem af als een ordinaire graaier. Ook zijn zijsprongetje naar het Franse voetbal werd geen succes. In 2014 kocht hij een klein pakketje aandelen van Lille OSC, dat enkele jaren voordien nog kampioen was geworden met ene Eden Hazard in de ploeg. Coucke werd één van de bestuurders, maar beleefde er nooit hoogdagen. Lille zakte weg uit de top en versleet de ene trainer na de andere. In 2017 verliet hij de club met stille trom door zijn aandelen te verkopen aan de nieuwe eigenaar Gérard Lopez.

