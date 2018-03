Van playboy tot brave vorst: wat het vaderschap doet met Albert van Monaco (60) 15 maart 2018

00u00 0

Prins Albert van Monaco heeft gisteren zijn 60ste verjaardag gevierd met een klassiek concert in de kathedraal van Monaco. Een heel verschil met vroeger, toen de prins-playboy graag en veel de bloemetjes buitenzette. Zo had hij relaties met onder anderen Naomi Campbell en Kylie Minogue, en heeft hij minstens twee buitenechtelijke kinderen. Maar sinds zijn huwelijk met Charlene Wittstock in 2011 heeft hij zijn leven gebeterd. Dat vertellen zijn zussen Caroline en Stéphanie in een nieuw boek dat ter gelegenheid van Alberts 60ste verjaardag is uitgebracht. Ook het vaderschap van Gabriella en Jacques, in 2014, heeft van hem een rustiger man gemaakt, aldus de zussen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN