Van Peeters mag het: huwelijken 'blind getrouwd' wettig 02 augustus 2018

00u00 0

Het VTM-programma 'Blind getrouwd' overtreedt de wet op de huwelijksbemiddeling niet. Dat besluit minister van Economie Kris Peeters (CD&V) na onderzoek naar dit programma en het RTL-programma 'Mariés au premier regard'. Het College van Procureurs-Generaal oordeelde eind vorig jaar dat de rechtsgeldigheid van het huwelijk tussen twee onbekenden niet verzekerd is, al voegde het college daar wel aan toe dat het geen prioriteit was om op te treden tegen het programma. Het College vroeg voorts om te onderzoeken of de programmamakers zich niet opstelden als een huwelijksbureau. Het verdict is er nu. 'Blind Getrouwd' overtreedt de wet niet, zegt Peeters. "De deelnemers betalen geen vergoeding, dus kan het programma niet worden beschouwd als huwelijksbureau. Het is ook helemaal niet de bedoeling van die wetgeving om dergelijke tv-programma's te gaan reguleren."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN