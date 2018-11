Van Overtveldt 19 november 2018

Het wiskundig fenomeen genaamd Johan Van Overtveldt heeft van zich laten horen. "Het is niet verwijtend bedoeld, maar mocht de werkloosheid in Wallonië en Brussel een gelijk percentage hebben als in Vlaanderen, dan hadden we geen begrotingstekort", aldus onze minister van Financiën. Dus nu weten we dat het begrotingstekort de schuld is van de Walen. Is dit echt zo? Ik heb de cijfers opgezocht en een vlugge berekening gemaakt. Ten eerste: het percentage werklozen is in Brussel lager dan in Vlaanderen. Mocht het percentage in Wallonië hetzelfde zijn als in Vlaanderen, dan zouden daar ongeveer 44.000 werklozen minder zijn. Als we zeer ruim rekenen met een vergoeding van 1.000 euro per maand, komt dit op 528 miljoen per jaar. Het begrotingstekort loopt echter op tot 8 miljard. Ik weet ook wel dat er dan ook meer inkomsten zijn, maar die 44.000 bijkomende werkende gaan zeker geen miljarden meer in de staatskas brengen.

Willy Demoor, Gavere

